Fuad Ekelojuoti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fuad Ekelojuoti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fuad Ekelojuoti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fuad Ekelojuoti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fuad Ekelojuoti 1 Aralık 1994 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Fuad Olabode Ekeleojuoti şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fuad Ekelojuoti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fuad Ekelojuoti, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 24 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Fuad Ekelojuoti'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fuad Ekelojuoti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fuad Ekelojuoti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Ocean Boys FC
4 Ocak 2013 yılında Kwara United
2 Ocak 2014 yılında Stationery Stores FC
5 Temmuz 2015 yılında Shooting Stars
3 Temmuz 2016 yılında First Bank FC
1 Temmuz 2017 yılında FC Heartland
20 Ocak 2019 yılında Sunshine Stars
24 Eylül 2021 yılında Wikki Tourists
Fuad Ekelojuoti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fuad Ekelojuoti şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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