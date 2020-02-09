Fuat Çapa ilk maçına çıktı
Kasımpaşa'nın hafta içinde anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Fuat Çapa, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray maçında takımının başında ilk kez sahaya çıktı.
Kasımpaşa'nın hafta içinde anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Fuat Çapa, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray maçında takımının başında ilk kez sahaya çıktı.
Kasımpaşa'nın yeni teknik patronu Fuat Çapa ilk resmi maçına çıktı. Lacivert-beyazlıların hafta içinde sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurduğu Fuat Çapa, ligin 21. haftasında oynanan Galatasaray maçında ilk kez görev aldı.
Deneyimli çalıştırıcı, ilk maçına çıktığı Galatasaray karşısında şu 11'i sahaya sürdü:
"Fatih, Tirpan, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Meriah, Aytaç, Quaresma, Tarkan, Ndongala, Thiam."
Kaynak: İHA
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