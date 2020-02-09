Fuat Çapa: Yeni bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadık

"Şampiyon adaylarından birisi önünde ne gibi bir reaksiyon göstereceğimiz adına iyi bir maçtı"

"İlk 2 gol biraz şanssız ve talihsiz goller oldu"

"Galatasaray ikinci yarıda tempoyu düşürdü. Biz de 18 etrafında topla buluştuk ama koordinasyon eksikliğinden dolayı tehlike oluşturamadık"

"Bu kadar oyuncu değişikliği olduysa bunun bir nedeni vardır"

"Acilen daha fazla mesai sarf ederek saha içi ve saha dışı koordinasyonu sağlamamız gerekiyor"

"Süper Lig'de devam edeceği oyuncu grubuna ihtiyacımız var"

Süper Lig'in 21'inci haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Yapmış olduğumuz analizlerde Galatasaray'ın neler yapabileceğini çok iyi biliyorduk. Yeni bir takım olduğumuz için de takımımızın neler yapabileceğini de görmek istiyorduk. Çok sayıda yeni oyuncu aldık. Bu açıdan hem bireysel hem de takım olma adına, şampiyon adaylarından birisi önünde ne gibi bir reaksiyon göstereceğimiz adına iyi bir maçtı. Karşılaşmaya iyi de başladık. İlk 7-8 dakika rakibi oynatmama ve kanatları durdurma adına iyi bir form çıkardık. Kazandığımız toplarda, rakip bekler çok ileriye çıktığı için arkalarına atacağımız topları değerlendirme planıyla çıktık sahaya. Yediğimiz ilk gol direncimizi düşürdü. 30-35 dakika maçı berabere götürebilseydik, farklı bir maç izlerdik. İlk 2 gol biraz şanssız ve talihsiz goller oldu. Yeni bir takım olmanın sıkıntılarını şu şekilde yaşadık. Belirli bir noktaya geldik, 18'e geldik ama bu noktadaki koordinasyonu sağlayamadık. Karşılaşmayı tekrar gözümüzün önüne getirirsek, Galatasaray ikinci yarıda tempoyu düşürdü. Biz de 18 etrafında topla buluştuk ama koordinasyon eksikliğinden dolayı tehlike oluşturamadık. Bu maç, bize çok fazla veri verdi. Bundan sonraki karşılaşmalar, direkt rakibimiz durumundaki ekiplere karşı olacak. Antalyaspor, Denizlispor maçları bizim adımıza hayati maçlar. Biraz daha fazla mesai harcayarak saha içini toparlamalıyız" dedi.

"BU KADAR OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ OLDUYSA BUNUN BİR NEDENİ VARDIR"

Fuat Çapa, Kasımpaşa'nın başına transfer döneminde gelmesi halinde, takımda bu kadar değişiklik olmasını isteyip istemeyeceği yönündeki soruya şöyle cevap verdi: "Bu kadar oyuncu değişikliği olduysa bunun bir nedeni vardır. Hiçbir kulüp nedensiz bu kadar değişikliğe gitmez. Diğer taraftan da Kasımpaşa bir şeyler yapmak zorundaydı. İlk yarı da pek iç açıcı geçmedi."

"ACİLEN DAHA FAZLA MESAİ SARF EDEREK SAHA İÇİ VE SAHA DIŞI KOORDİNASYONU SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR"

Saha içinde bazı noktaların değiştirmesinin gerektiğini ifade eden Fuat Çapa, "Bloklar arasındaki mesafeleri gördünüz. Galatasaray geriden oyun kurarken, buradaki mesafeler çok net şekilde görüldü. Tabii ki Galatasaray'a karşı oynadığımızı göz ardı etmeyelim. Son 2 sezonun şampiyonuna karşı oynadık. Ama bizim de acilen daha fazla mesai sarf ederek saha içi ve saha dışı koordinasyonu sağlamamız gerekiyor. Birçok oyuncu birbirlerini yeni yeni tanımaya başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren iyi bir Kasımpaşa olacaktır sahada. Kanatlarda farklı bir beklentim vardı ama bunu başaramadık, basit top kayıpları yaşadık" diye konuştu.

"SÜPER LİG'DE DEVAM EDECEĞİ OYUNCU GRUBUNA İHTİYACIMIZ VAR"

Çapa, amaçlarının her oyuncuyu kazanmak olduğunu ifade ederek, "Oyuncu kendisi de bu işin içinde olduğunu göstermeli. Burada isim önemli değil. Bulunduğumuz konumda tamamen bu yükü taşıyabilecek, Kasımpaşa'nın Süper Lig'de devam edeceği oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Burada isimlere takılmamak lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fuat Çapa'nın açıklamaları

Kaynak: DHA