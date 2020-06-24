Resmi Gazete'de bugün yayınlanan atama kararlarında Anadolu Üniversitesi yeni rektörü Fuat Erdal oldu. Bu olayın ardından Fuat Erdal,Fuat Erdal kimdir? Nereli? Kaç yaşında? başlığıyla internette çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili önemli olan tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

FUAT ERDAL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

İktisat lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sırasıyla ODTÜ, Leeds ve Nottingham üniversitelerinde tamamlamıştır. İktisadi kalkınma ve uluslararası iktisat alanında doçentlik ünvanını almıştır. Çeşitli üniversitelerde kadrolu ve yarı zamanlı olarak çalışmış, iktisada giriş, makroiktisat, kalkınma iktisadı, uluslararası iktisat ve yönetim ekonomisi dersleri vermiştir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış, bildiriler sunmuştur. Halen İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanı olarak görev yapmaktadır.

ARAŞTIRMA ALANLARI

Kalkınma Ekonomisi,

Uluslararası İktisat,

Makroiktisat

ÖDÜLLER

Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu (Yüksek Öğretim Kurumu, 1993-1998),

- Araştırma Bursu (Center for Economic Research, Torino, 2001-2002)

- Yaz Okulu Katılım Bursu (Central European University, Budapeşte, 2005 ve 2008)"

ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA

1975 Erzurum doğumlu olan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Dokuz Eylül Üniversitesinde Maliye ve Mali Hukuk alanında lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Uludağ Üniversitesinde doktorasını Maliye Mali Hukuk anabilim dalında tamamladıktan sonra yine aynı alanda doçentlik ve profesörlük kadrolarında bulundu. Kamu maliyesi alanında çalışmalarında özellikle vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanı üzerinde yoğunlaştı.

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, uluslararası alanda terörün finansman yöntemleri üzerinde İspanya, İtalya, Belçika, Almanya, Katar, Avusturya, Çekya, Kosova, Bosna Hersek, Suudi Arabistan, Kazakistan gibi ülkelerin Polis Akademilerinde uluslararası polis eğitimleri, işbirlikleri ile yüksek lisans jüriliği ve devleti temsilen üst düzey görevlerde bulundu. Özellikle son yıllarda terörün kamusal alanda olan etkilerinin yanı sıra terörizmin mali ve personel boyutu üzerinde çalışmaları bulunmaktadır. Son olarak Polis Akademisi Başkanlığında polis ve komiser yardımcısı alım ve eğitimi ile rütbe terfi süreçlerinin planlamasında yer aldı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda çalışması bulunan Prof. Dr. Çomaklı iyi derece İngilizce bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı.