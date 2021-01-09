MFÖ'nün Fuat'ı ve gitaristi, üçlünün solo albüm yapan ilk müzisyenidir. Peki İbo Show'a konuk olan MFÖ'nün gitaristi Fuat Güner kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fuat Güner'in hobileri ve şarkıları nelerdir?

FUAT GÜNER KİMDİR?

Müzisyen, söz yazarı, besteci. Gerçek adı Aziz Fuat Güner'dir. Mazhar Fuat Özkan'ın Fuat'ı ve gitaristi, üçlünün solo albüm yapan ilk müzisyenidir. MFÖ'yle birlikte imza attıkları büyük başarılar dışında, Dağhan Baydur ve Erdal Kızılçay'la birlikte Beatles şarkılarını doğu enstrümanlarıyla çaldıkları "Beatles Alaturca" çalışmasında yer almış ve Liverpool, İngiltere'de düzenlenen Beatles Festivali'ne de katılıp büyük ilgi görmüştür. Bestelediği birçok önemli ve başarılı film müziği vardır.

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Sami Güner ve Cemile Güner'in oğlu olarak 1 Nisan, 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Kalamış'ta geçen Güner, ilkokulu Kızıltoprak'ta okudu. Müzikle ilk tanışması, henüz küçücük bir çocukken dayısının kendisine hediye ettiği akustik gitarla oldu ve bundan sonra da müzikten hiç kopmadı. St. Joseph Lisesi'nde öğrenim gördüğü yıllarda oldukça sosyal ve aktif olan Güner, özellikle sporla çok ilgiliydi. Futbol, voleybol ve yelkencilik yapıyor, maçlara katılıyordu. Konservatuara gitme hayali kurduğu halde ailesinin isteğiyle Saint Joseph'te öğrenim gören Güner, mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Mimarlık Akademisi İnşaat bölümüne kaydoldu.

Mezun olduktan sonra sırasıyla Karayolları'nda ve STFA'da mühendis olarak çalışan Güner, Beatles grubuna olan hayranlığıyla biliniyordu. Bu hayranlık onun 1966 yılında yolunun Mazhar Alanson ile kesişmesine vesile oldu ve ikili aralarına Ali Serdar, Ender Arol, Semih Oksay, Cenap Kıyıkoğlu, Mithat Danışan ve Fikret Kızılok'u da alarak Kaygısızlar grubunu kurdular.

Barış Manço'yla da çalışan Kaygısızlar, Woodstock Festivali'nden sonra, 1967–1968 tarihlerinde plak doldurmaya Almanya'ya gittiler. Ancak festival sevdasına düşerek plak yapmayı unutan grup, ilk profesyonel sahne deneyimlerini Erdek'te bulunan Golf Kulübü'nde gerçekleştirdiler. Bu iş için evden kaçtığını Fuat Güner daha sonra verdiği röportajda şöyle açıklayacaktı;



Bir ay çalmaya gidiyorduk. Sınıftan çakmışım, babam, annem kesecekler beni, o durumdayız. Ben de bırakmayacaklarını bildiğim için, geceden gitarı bahçeye gizleyip, sabah bir not bırakıp kaçtım. Evden ilk kaçışım, o zamanlar için büyük hadisedir bu. Çıldırıyorlar. Sonra gelip beni buluyorlar. Demek burada çalışıyorsunuz, hmm! gibi durumlar oluyor. Sahneye bir çıkıyoruz, sahnenin altında Kaygısızlar yazıyor. Bizden önceki gurubun adı da Kaygısızlar -Ankaralı bir gurup-, onlar bırakmışlar. Dans müziği yapmaya gidiyoruz, dört saatliğine, fakat elimizde 10 parça var. 10 parçayla 4 saat çalınır mı? Summer time çalıyoruz, yarım saat sürüyor. Bitmeyen Summer Time, bitmeyen Besamme Mucho'lar var. Böyle olmayacağını anladığımız için biz dört günde seksen parça yaptık. Bu arada sözlerini nasıl ezberlediniz diyeceksin, ne ezberlemesi, atıyoruz, İngilizce dışındakilerin hepsini sallıyoruz....

1970 yılında Yonca Plak'ın sahibi Ergin Bener'in teşvikiyle Mazhar'la beraber Türkçe şarkılar yazmaya ve söylemeye başlayan Güner, aralarına Özkan Uğur'un da katılmasıyla MFÖ olarak Türküz, Türkü Çağırırız isimli ilk albüm çalışmasında yer aldı. O dönemde Fuat Güner ayrıca, Mazhar Alanson'un da rol aldığı Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" adlı oyununun ve daha sonra Özkan'la beraber "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı"nın müziklerini yaptı.

Ajda Pekkan'la birlikte çalışan MFÖ, sesini duyurmaya başlamıştı. Kazandığı parayla kendi müzik stüdyolarını kuran Fuat Güner, 1984'te MFÖ' nün 27 hafta listelerde bir numarada kalacak albümleri "Ele Güne Karşı Yapayalnız"'la çalışmalarının karşılığını fazlasıyla alacaktı.

1989 yılında Fuat Güner geçirdiği trafik kazasını, önemli bir sorun olmaksızın atlattı.

Ünlü müzisyen, 2 sene sonra, 1991 yılında dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı babası Sami Güner'i bir trafik kazasında kaybetti.

1996'da sağlık problemleri yaşayan Güner, damar tıkanıklığı sebebiyle ameliyat oldu.

1998'de Dağhan Baydur ve Erdal Kızılçay'la birlikte Beatles şarkılarını doğu enstrümanlarıyla çaldıkları "Beatles Alaturca" çalışmasında yer alan Güner, Baydur ve Kızılçay'la birlikte Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde performans gösterdi.

1999'da Liverpool, İngiltere'de düzenlenen Beatles Festivali'ne de katılan Güner, Baydur ve Kızılçay üçlüsü büyük ilgi gördü.

Aynı yıl Güner, MFÖ üçlüsünün solo albüm yapan ilk müzisyeni olarak kendi adını taşıyan albümü "Aziz Fuat Güner"i sevenleriyle buluşturdu.

2001 yılında Koltuk Sevdası isimli dizideki rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

Fuat Güner'i en az müzik kadar heyecanlandıran bir hobisi vardı: Maket Uçaklar. İlkokula giderken başlayan bu ilgi zaman içinde devam etti ve 20 yıl sonrasında da maket uçaklar Güner'in zamanının büyük bir bölümünü ayırdığı hobisi haline geldi. Zira 2002 yılında geçirdiği trafik kazası sonrasında kalça kemiğini kıran ve 4,5 ay sırt üstü yatmak zorunda kalan Güner, yatarak geçirdiği sürede portatif tekerlekli stüdyo ve portatif maket uçak yapma tezgâhı alarak çalıştı. Bu tezgâhta maket uçaklar yapan Güner, oğluyla birlikte yaptığı maket uçağın uçuşunu da gerçekleştirdi.

Güner, bugüne kadar birçok filmin müziğini de yazmıştır, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur'la birlikte çalışmalarına devam etmekte, konserler vermektedir.

Fuat Güner, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de 2015 temmuz ayında başlayacak olan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı 'Rising Star' (Yükselen Yıldız) yarışmasında, Mustafa Sandal, Gülben Ergen ve Demet Akalın ile birlikte jüri üyeliği yapacaktır.

Film Müzikleri

•Arkadaşım Şeytan, 1988

•Robert'in Filmi (Robert's Movie), 1990

•Aşk Ölümen Soğuktur, 1994

•Ölümsüz Karanfiller, 1995

•Koltuk Sevdası, 2001

•Çekirdek Aile, 2002

Solo Çalışmalar

•Aziz Fuat Güner , 1999

•Beatles Alaturca (DEF Orkestra), 2001