Fuat Ocak kimdir? Tutuklandı mı? Gökçen Ocak kimdir? Olay nedir?

Fuat Ocak kimdir? sorusu günün en çok araştırılan isimlerinden oldu. Sosyal medyada artık sık sık gündem olan kadına şiddet ve taciz iddialarına bugün bir yenisi daha eklendi. Gökçen Ocak isimli genç kadın bir video çekerek isyan etti ve "Ölmek istemiyorum" diyerek sesini duyurmaya çalıştı. Peki Gökçen Ocak olayı nedir? Fuat Ocak kimdir? Tutuklandı mı?

İstanbul Maltepe'de oturan Gökçen Ocak sosyal medyada paylaştığı video ile yaşadığı şiddet ve tacizi haykırdı. Aylardır eşinin amcası Fuat Ocak tarafından tehdit ve taciz edildiğini anlatan Ocak sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi.

Sosyal medyadan eşinin amcası Fuat Ocak'a ve yakınlarına ait tehdit ve taciz içerikli videosunu da yayınlayan Gökçen Ocak yetkililerden yardım istedi.

"BEN SİZİ KÖKTEN HALLEDECEĞİM"

Çektiği videolarda ve Twitter'dan paylaştığı tweetlerde yardım isteyen Gökçen Ocak, şikayetlerini geri aldıktan sonra ölüm tehditlerinin daha çok arttığını aktarıyor. Silahlı yaralamaya ilişkin duruşma 2 Ekim’e ertelenmiş. Gökçen Ocak, Fuat Ocak’ın kendisini “Oğlum adam değil ki sizi doğru düzgün vuramadı, bu sefer ben sizi kökten halledeceğim” şeklinde tehdit ettiğini söylüyor.

"KENDİM İÇİN DE KAYINVALİDEM İÇİN DE ADALET İSTİYORUM"

Gökçen Ocak şikayetini geri çektikten sonra tehditlerin daha çok arttığını daha sonra Fuat Ocak'ın cinsel uzvunu açmaya çalıştığı ve ölüm tehdidi ettiği videoyu alarak tekrar polise gittiğini belirtti. Video sonrasında gözaltına alınarak nezarette tutulan Fuat Ocak’ın sabah savcılığa çıkarılarak serbest bırakıldığını ve bugün tekrar eve geldiğini anlatan Gökçen Ocak, “Fuat Ocak ve Aykut Ocak’ın caydırıcı ceza alması için elimden geleni yapmak istiyorum” dedi.