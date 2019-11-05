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  3. Fuat Oktay ABD'nin skandal raporuna tepki gösterdi

Fuat Oktay ABD'nin skandal raporuna tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD'de Türkiye aleyhine hazırlanan skandal rapora büyük tepki gösterdi.

Fuat Oktay konuşmasında ''ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz. Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz'' dedi.

05 Kasım 2019 Salı 11:08

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