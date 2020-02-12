Fuat Oktay: Gerekenleri kararlılıkla yapacağız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Masada varılan mutabakatlara sahada uyulmadığına ne yazık ki hep birlikte şahitlik ediyoruz. Hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı her platformda ifade etmemize rağmen barış çabaları, bölgede terörden beslenen odaklar tarafından baltalanıyor. Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde gerekenleri kararlılıkla yapacağız" dedi.

TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Dilekçe Hakkı Çalıştayı'na TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, milletvekilleri ve bürokratlar katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hizmet almak isteyen, şikâyet eden, sorununa çözüm arayan her vatandaşın dilekçe verme hakkına sahip olduğunu kaydetti. Şentop, Esad rejiminin Türk askerine yönelik saldırılarını hatırlatarak, "Kahraman askerlerimiz yapılan saldırılara misliyle karşılık verdiler, vermeye de devam edeceklerdir. Ancak Esad ordusu Türk askerine saldırmakla el bombasının pimini çekmiştir. Bundan sonra olacakların sorumlusu Türkiye olmayacaktır. Bizim insanî dramı sona erdirmek ve sivil kayıpları azaltmak için aldığımız önlemlere bombayla karşılık verilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

OKTAY: DİLEKÇE HAKKI SİYASAL BİR HAKTIR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, dilekçenin önemine dikkat çekerek, "Dilekçe hakkı, sorulara cevap alma imkanı sunarak bilgi edinmeyi, şikayette bulunmak suretiyle denetlemeyi, dilek ve öneriler ile de demokratik katılımı sağlayan siyasal bir haktır. Vatandaşlar yönetimin işleyişine ilişkin dilek ve şikayetlerini dilekçe hakkı aracılığıyla ileterek, yönetimi doğrudan etkileme imkanını kullanır" diye konuştu. Oktay, 2019 yılında CİMER'e 3 milyonu aşkın başvuru yapıldığını, bu başvurulara ortalama 14 gün içinde cevap verilmesinin sağlandığını kaydetti.

'BEDEL ÖDETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Oktay, Suriye'de Esad ordusunun Türk askerine yönelik saldırılarına vurgu yaparak, "Kahraman Mehmetçiğimiz Suriye'de yaşanan insani krizde çatışmaları önlemek, sınır güvenliğimizi sağlamak, aynı zamanda göç ve insanlık dramının önüne geçmek için çetin bir mücadele veriyor. Masada varılan mutabakatlara sahada uyulmadığına ne yazık ki hep birlikte şahitlik ediyoruz. Hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı her platformda ifade etmemize rağmen barış çabaları, bölgede terörden beslenen odaklar tarafından baltalanıyor. Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde gerekenleri kararlılıkla yapacağız. Cumhurbaşkanımızın da bugün grup toplantısında ifade ettikleri gibi sahadaki gerçeklere bakarak gereğini yapacağız. Bizimle omuz omuza mücadele eden Suriyeli kardeşlerimizle birlikte rejim güçlerini hızla Soçi Muhtırası sınırları dışına çıkartmaya kararlıyız. Ülkemizi hedef almaya cüret eden kim olursa olsun bedel ödetmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmakta kararlıyız. Bu duruşumuzdan asla ve asla ödün vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA