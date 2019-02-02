Fuat Oktay: Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir (2)

OKTAY, ÇOCUKLA KİTAP OKUDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çorum Yozgat Tedarik Zinciri Buluşması'nın ardından Valiliği ziyaret etti. Oktay daha sonra Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, kent sakinleriyle görüştü. Ardından bir vakfa ait kütüphaneye giden Fuat Oktay, burada ablası Tuba Genç ile birlikte kitap okuyan Cemanur Genç (8) ile sohbet etti. Oktay, Cemanur Genç'in yanına oturarak hangi kitabı okuduğunu sordu. Fuat Oktay, bir süre çocukla birlikte kitap okuyup, "Bırakın biraz çocukluğumu yaşayayım" dedi.

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DHA