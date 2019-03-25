Fuat Oktay: PKK ve FETÖ ile iş tutanlarla birlikte olmanın nesi iyi? (2)

'İLACINI, AŞISINI KENDİSİ ÜRETEN TÜRKİYE OLACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Kadışehri ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Oktay, artık tankını, tüfeğini, insansız hava aracını dışarıdan alan bir Türkiye olmadığını söyledi. Oktay, savunma sanayinde çok güçlenildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Sağın, solun, şu ülkenin, bu ülkenin senatosuyla, meclisiyle uğraşan, onların izinlerini almaya çalışan bir ülke yok. Dimdik ayakta kendi mücadelesini kendi veren, terörle dimdik mücadele yapan, bununla ilgili silahlarını üreten bir Türkiye. Şimdi bunu, sağlık sektöründe yapmak istiyoruz. Yani ilacını kendisi üreten, aşısını kendisi yapan ve hastanelerdeki MR, ekibini, ekipmanını araç ve gereçlerini kendisi yapabilen bir Türkiye. Bunu da yapacağız inşallah. Şehir hastaneleriyle şimdi buraya gidiyoruz. Bu da geri bize güçlü ekonomi olarak dönecek. Güçlü ekonomi olarak dönmesi demek, Kadışehri'ne, Yozgat'a daha fazla hizmet demek. İnşallah bunu da yapacağız, yeter ki siz liderimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında, etrafında onu sarmalamaya, onunla birlikte dimdik durmaya devam edin."

'OKYANUS ÖTELERİNE KAÇANLARA DA RAHAT VERMEDİK'

Fuat Oktay, daha sonra Sarıkaya ilçesine geçti. Burada düzenlenen mitingde konuşan Oktay, millete hizmet için yürüdükleri sırada, önlerine terör örgütlerinin çıktığını söyledi. Oktay, şunları söyledi:

"Dün dimdik durduk, bugün de dimdik duracağız, yarın da dimdik duracağız. "İnlerine gireceğiz" dedik girdik, "nereye giderlerse gitsin kovalayacağız" dedik, kovaladık. "Onları açtıkları çukurlara biz gömeceğiz" dedik, gömdük. "Arkalarında kim olursa olsun sizi gittiğiniz yere kadar kovalayacağız', "size rahat vermeyeceğiz" dedik, rahat vermedik. Türkiye'de rahat vermedik, sınır ötesinde rahat vermedik. Okyanus ötelerine kaçanlara da rahat vermedik, vermeyeceğiz de. Vatanımızın ve milletimizin birliği için mücadele ettik. Bizden önceki iktidarlar dönemine yapılanlardan katbekat fazla hizmeti ülkemize, milletimize kazandırmaya çalıştık ve bunu da başardık. "Yeterli değil" diyoruz, daha ileri gideceğiz. Sarıkaya'nın desteği ile 31 Mart'ta daha güzel günlere bir adım daha yaklaşacağız."

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DHA