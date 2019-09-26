Fuat Oktay Valilik'te deprem toplantısında konuştu

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği Afet ve Acil durum Müdürlüğü'nde (AFAD) değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu katıldı.

"172 İHBAR ALMIŞ DURUMUNDAYIZ"

İstanbul Valiliği Afet ve Acil durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Son bir saattir İstanbul'da yapılan çalışmalarla alakalı tüm hizmet gruplarımızla bunu çalışmış durumdayız. İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili 172 ihbar almış durumdayız. Hasar tespit kurumumuz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsiyle birlikte bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Silivri Devlet Hastanesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda uzmanlarımızın bize verdiği raporlar doğrultusunda bina kullanabilir ve afete dayanıklı şekilde. Dolayısıyla orada sağlık hizmetlerine devam ediyorlar" dedi.

"28 KİŞİYE MÜDAHALE EDİLDİ, 2 YARALI VAR"

Vatandaşlardan gelen ihbarlara ve müdahale edilen kişilere de değinen Fuat Oktay, "Yine Bahçelievler'de iki binanın tahliyesi söz konusu. Avcılar'da bir caminin minaresinin yıkılmasını biliyorsunuz. 28 kişiye müdahale edildiği bunlardan şu ana kadar sadece 2 yaralımızın kırıklar sebebiyle, 2 kişinin gözlem sebebiyle, uzun süreli 2 yaralımıza da panik nedeniyle müdahale edildi. Afetlerin veya krizlerin kurumsal boyutta, toplumsal boyutta en etkin yönetim şekli paniğe girmemektir. Sonuç itibarıyla bunu çok rahat atlatacağımızı birey ve kurumlar bazında görüyor olacağız" İfadelerini kullandı.

"ALTYAPI VE ENERJİ ALANINDA SORUN YOK"

Oktay, "Altyapı, güvenlik ve enerji alanlarına baktığımızda burada bir sorun yok. Yine bu vesileyle vatandaşlarımıza ifade edelim. Barınma ihtiyacı veya herhangi bir sebepten dolayı valiliğimize ve AFAD başkanlığımıza ulaşabilirler. Bu çerçevede müdahale edenlere anında cevap verilmiştir. Herhangi bir ihtiyaç varsa. Herhangi bir hizmet alamayan hiçbir vatandaşımız bulunmamaktır. Bununla ilgili toplanma ve barınma alanları boyutunda çalışmalarımızın yeterli olduğunu görüyoruz. Yarın itibarıyla tüm hizmet kurumlarımızdan daha büyük ölçekteki afetlerle alakalı, tüm Türkiye için geçerli çalışmalarını herkes tekrar güncelleyecek" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ OKULLARA BEKLİYORUZ"

Oktay sözlerine şöyle devam etti:

"Okullarımıza baktığımızda, yarın itibarıyla yaptığımız değerlendirmeler doğrultusunda okullarımızı tatil etmemizi gerektiren herhangi bir bulguya rastlamadık. Öğrencilerimizi okula bekliyoruz. Medyadan ricam şu olacak. Afetlerin yönetiminde panik oluşturabilecek haberler hiçbirimize fayda sağlamayacaktır. Haber teşkil edebilir ama vatandaşımızın yaralanmasına veya hayatını kaybetmesine sebebiyet verebiliyoruz. Sizden ricamız panikleyecek hiçbir şey yok. Rahatlatıcı ve bu hizmet gruplarımız eğitici faaliyetlere yönelik katkı verebilirseniz teşekkür ediyorum. İstanbul halkımıza ve tüm Türkiye'deki bireylerimize kendi evinizi, kendi yuvanızı, kendi okulunuzu, kendi sınıfınızı, kendi yurdunuzu, kendi kamu binanızı, kendi çalıştığınız yeri afete hazır mıyım? Sorusunun cevabı "evet" olana kadar çalışmaya, hazırlamaya devam edin."

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DHA