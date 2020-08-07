Fuat Oktay'dan Berat Albayrak'a destek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, faiz ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomi çarklarının hızla döndüğünü ifade eden bir tweeti, #bertalbayrakınyanındayız tagiyle paylaştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter resmi hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ekonomi hakkında yorum yaptı. Pandemi döneminde olunmasına rağmen ekonomi çarklarının dönmeye devam ettiğini ve daha da güçlü döneceğini belirten Oktay, döviz ve faiz kurlarını manipüle etmek isteyenlere de değindi.
Paylaşımında, "Faiz lobilerine ve Döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere
inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir." ifadelerine yer veren Fuat Oktay, tweetinin sonuna eklediği 'Berak Albayrak'ın yanındayız' etiketiyle Hazine ve Maliye Bakanı'na olan desteğini vurguladı.
Faiz lobilerine ve Döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 7, 2020
inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.#BeratAlbayrakınYanındayız