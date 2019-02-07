Fuat Sezgin seferberlikle tanıtılacak

FUAT Sezgin Bilim Tarihi Araştırma Vakfı ile 20 devlet kurumu ve 61 üniversite ile Fuat Sezgin'in daha iyi tanıtılması için protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında İBB'ye ait otobüsler okullarda ve meydanlarda Fuat Sezgin'i tanıtacak.

2019 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesinin ardından Fuat Sezgin Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi arasında Fuat Sezgin Vakfı'nda protokol imzalandı. Bilal Erdoğan da protokol imza törenine katıldı. İmzalanan protokol çerçevesinde İBB, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin de yer aldığı 20 devlet kurumu ve 61 üniversite, 2019 yılı boyunca 666 etkinlik düzenleyecek.

"EN DOĞRU ÇALIŞMALAR YAPILMALI"

Protokol imza törenine katılan Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin'in hedeflerinin gerçekleştirileceğine yönelik konuştu. Erdoğan, "Bugün geldiğimiz nokta da, 2019 yılının "Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesi ile ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2019 yılı Fuat Sezgin yılı etkinliklerinin Fuat Sezgin Bilim Tarihi Araştırma Vakfı ile birlikte yapılacak olmasının ilanıyla beraber vakfımız bu kurumsal işbirliği anlaşmalarını imzalıyor. Ki, bu sene yapılan etkinlikler birbiriyle koordineli bir şekilde yapılsın. Eksiksiz bir etkinlik takvimi oluşturulabilsin. Ve en doğru, usturuplu bir şekilde bu çalışmalar yapılarak, hem hocamızın; bilim tarihinde ki Müslüman bilim insanlarının hatırlanması hedefi gerçekleşsin hem de Fuat Sezgin gibi bilim insanı yaşamıştı, tanıdık. Hepimizi kendine hayran bıraktı, yeniden gençler içerisinde ilime, bilime bağlılıkla sarılmaya yönelik bir iştiyak oluşturabilmeyi de gençlere de anlatmak derecesinde vesile olsunö dedi.

"OTOBÜSLERLE OKULLARI VE MEYDANLARI GEZECEĞİZ"

İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samet Ağırbaş, Fuat Sezgin'i öğrenciler ve halkla kendilerinin buluşturacağını söyledi. Bu çalışmaların İstanbul içinde kalmayıp, Türkiye'ye de açılacağını ifade eden Ağırbaş, "2018 yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızın vefatı dolayısı ile sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2019 yılı, "Fuat Sezgin Yılı" ilan edildi. Biz de dünya İslam bilim tarihine büyük katkı sağlamış Prof. Dr. Fuat Sezgin'in gençler tarafından tanınması için, daha geniş kitlelere ulaşması için çeşitli programlar hazırladık. Bugün Fuat Sezgin Vakfı ile İBB Gençlik Meclisi arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol, İstanbul genelinde ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde Fuat Sezgin ile alakalı gençlere yönelik yapılacak faaliyetleri kapsıyor. Bizim ana çalışmalarımızdan bir tanesi İstanbul genelinde iki farklı otobüs ile okulları ve meydanları dolaşacağız. Okullarda ve meydanlarda Fuat Sezgin ile alakalı belgeseller ve sergileri İstanbullularımızın hizmetine sunuyor olacağızö dedi.

"FUAT SEZGİN'İN HAYATI VE BİLİME KATKILARI ANLATILACAK"

Fuat Sezgin Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokolün önemine vurgu yaptı. Çetinkaya konuşmasında "İBB ile protokol önemli. İBB ile yapılacak olan protokol misafirlerin konaklaması, onların misafir edilmesi, havaalanlarından getirilip alınması ve getiril0mesi gibi organizasyonları içeriyor. Aynı zamanda İBB Gençlik Meclisi, müzeye gelemeyen öğrencilere hocamızın tüm özelliklerini taşıyan müze sergisini otobüs ile tüm okullarda ve meydanlarda dolaştıracaklar. Bir liste çıkardılar, İstanbul ve Türkiye genelinde ki tüm okullara otobüsler dağılacak hem müzeyi ziyarete açacak hem de sinema filmi olarak Fuat Sezgin Hocamızın hayatı ve bilime katkıları anlatılacakö ifadelerini kullandı.

Protokol imza töreninin ardından Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya ve protokol imzalayan temsilciler İBB'nin Fuat Sezgin için hazırladığı otobüsleri gezdi.

FUAT SEZGİN KİMDİR ?

Bitlis'te 24 Ekim 1924'te dünyaya gelen Fuat Sezgin, Erzurum'da ortaokulu ve liseyi bitirip 1943'te İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde alanında en tanınmış uzmanlardan Alman şarkiyatçı Helmut Ritter'in öğrencisi olan Sezgin, Ritter'in tavsiyesi üzerine İslam bilimlerine yöneldi.

Sezgin, 1951'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı. "Buhari'nin Kaynaklarıö konulu doktora tezini tamamlayan Sezgin, 1954'te doçent oldu. Sezgin, bu çalışmasıyla hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari'nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil, yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı.

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 Haziran 2018 yılında hayatını kaybetti.

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DHA