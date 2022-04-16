Fuaye Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Fuaye Elemanı görev tanımı nedir, Fuaye Elemanı ne iş yapar, Fuaye Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fuaye Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fuaye Elemanı Tanımı;

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Fuaye Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Fuaye Elemanı Maaşları

Fuaye Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Fuaye Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fuaye Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5169.02

Meslek Adı :

Fuaye Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Vizyondaki filmleri seyretmek için tesise gelen misafirlerin her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilenme, müşterileri bilgilendirme,sinema işletimi veya diğer destek hizmetleri tesislerindeki aksaklıkların giderilmesini sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fuaye Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sinema tesislerini gezerek görsel kontroller yapmak, b) Büfe işletmesinin göreve hazır olmasını sağlamak,

c) Tuvaletlerin kontrolünü yaparak kullanıma hazır olmalarını sağlamak,

d) Salonlarda bulunan koltukların temizlik kontrollerini yapmak,

e) Salona film afişi , bez afiş vs. asmak,süresi dolan afişleri kaldırmak,

f) Cihazlarda (ışık, hoparlör, Klima vb.) sorun olduğunda giderilmesini sağlamak,

g) Salonda bilgisayar ve plazmaları açmak, film fragmanlarını oynatmak,

h) Misafirleri önce bekleme salonuna sonrasında izleme salonuna almak,

i) Misafirlerin bilgilenme sorularını yanıtlamak,

j) Müşteri memnuniyeti anket çalışması yapmak, bilgileri amirine iletmek,

k) Gişenin bozuk para ihtiyacını büfeden karşılamak,

l) Biletleri bilgisayara okutarak misafirlerin yerini tespit etmek,

m) Misafirlerin izleme salonuna yerleşimini sağlamak,

n) Film için uygun yaşta olmayanları tespit etmek ve izleme salonlarına almamak,

o) Geç kalanların izleme salonuna girişini engellemek,

p) Bilet kontrolleri yapmak, herkesin bilet almasını sağlamak,

q) Makinist hatalarında makinisti uyarmak, sorunun giderilmesini sağlamak,

r) Gala organizasyonlarında aldığı görevi yerine getirmek,

s) Kayıp eşya ve çocuklarla ilgilenmek, idareye bildirmek,

t) Çalışma alanının düzenli olmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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