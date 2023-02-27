Fuchi Honda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fuchi Honda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fuchi Honda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fuchi Honda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fuchi Honda 10 Mayıs 2001 tarihinde ---, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 本田 風智 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fuchi Honda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ODOROKI yapmaktadır. Fuchi Honda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Fuchi Honda'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Fuchi Honda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fuchi Honda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fuchi Honda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fuchi Honda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Sagan Tosu

Fuchi Honda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fuchi Honda şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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