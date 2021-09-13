Fuhuş baskınında veresiye defteri detayı şok etti! Kiminin 300 kiminin 500 Lira borcu çıktı

Kahramanmaraş'ta fuhuş yapıldığı düşünülen mekanlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği Ahlak Büro Masası tarafından çalışma başlatıldı. Emniyet ekipleri tarafından yaklaşık 4 ay boyunca yapılan planlı çalışma sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından suç örgütünü organize ettiği belirlenen Z.G , G.A ve S.G'nin ev, iş yeri ve araçlarında eş zamanlı olarak arama yapan ekipler, birçok cep telefonu, flash bellek, bilgisayar ve cinsel ürünler buldu ve bu ürünlere el koydu.

BORÇ DEFTERLERİ TUTULMUŞ

Bir masaj salonunda ekipler tarafından yapılan aramalarda ise dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Arama sonucunda müşterilere ait cinsel içerikli materyaller ve bazı müşterilerin borç defteri çıktı. Bulunan borç defterinde müşterilerin 200 lira, 300 lira gibi belirli fiyatlardaki borçlarının kayıt altına alınarak saklandığı gözlemlendi.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olan masaj salonu kapatıldığı ifade edilirken, şantaja uğrayarak zorla bu işe sokulan kişilerin olup olamadığı ise araştırılıyor. 8'i kadın 29 kişi gözaltına alındığı eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, kadınların 2’sinin şüpheli, 6’sının ise mağdur olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.