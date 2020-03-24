Fuhuş için anlaştıkları kadınlar kaçınca otel görevlisini dövdüler

ADANA'da, Veysel Y. (38) ile Emin B. (24), fuhuş yapmak için anlaştıkları kadınlara "eş değiştirme" teklifinde bulununca, kadınlar otelden kaçtı. 2 şüpheli, otel görevlisini darbedip, eşyalarını da aldı. Veysel Y. ile Emin B., polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Y. ile Emin B., fuhuş yapmak için F.E. (22) ile anlaştı. F.E. ise E.K. (47) ile birlikte geleceğini ve bin lira para istediğini söyledi. F.E.'nin teklifini kabul eden Veysel Y. ile Emin B., bir otelde kadınlarla birlikte oldu. Veysel E., F.E.'ye bin lirayı verdikten sonra E.K. ile de birlikte olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine F.E., diğer odadaki E.K.'nın yanına giderek otelden ayrıldı.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Bu duruma sinirlenen Veysel Y. ile Emin B., otel görevlisi Yunus Emre A.'yı (19) kadınlarla birlikte çalıştığını iddiasıyla darbetti. Şüpheliler, Yunus Emre A.'nın bacağına çekiçle vurup, diz üstü bilgisayarını, cep telefonunu ve içerisinde 700 lira para bulunan cüzdanını alarak otelden kaçtı. Şüphelilerin otelden ayrılmasının ardından Yunus Emre A., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Şüphelilerden Emin B.'nin otele sahte isimle giriş yaptığı, 6 farklı hırsızlık olayından aranması ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

SİNİRLENİNCE GASBETMİŞLER

Şüphelilerin Uçak Mahallesi'nde ikamet ettiklerini belirleyen polis, Veysel Y. ile Emin B.'yi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki sorgusunda otel görevlisi Yunus Emre A.'ya çekiçle vurmadıklarını, 2 kadın tarafından dolandırıldıkları için sinirlendiklerini ve otel görevlisinin parasını ve eşyalarını gasbettiklerini öne sürdü. Şüphelilerin, daha sonra pişman olduklarını ancak korktukları için geri gelemediklerini söylediği öğrenildi. Yunus Emre A.'nın ise bacağına çekiçle vurulduğu ve gasp edildiği için şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler Veysel Y. ile Emin B., emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli yağma" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA