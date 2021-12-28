Fuhuş ödemesinde yeni dönem! Eskişehir'de parası olmayan çoban, seks karşılığında başkasının koyunlarını verdi!

Eskişehir’in Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesi'nde İ.Ç.’ye ait sürünün çobanlık görevini üstlenen Ş.B., arkadaşının yanında getirdiği N.T. isimli kadınla birliktelik yaşadı ancak, bir sorun vardı. Çoban Ş.B.'nin fuhuş yaptığı kadına verecek bir kuruşu dahi yoktu. Cinsel birliktelik için çobanlığını yaptığı sürüden 3 koyunu ödeme yöntemi olarak kullanan Ş.B., herkesi şaşkına çevirdi.

FUHUŞ ÖDEMESİNDE YENİ DÖNEM

N.T. isimli kadınlar çoban evinde birliktelik yaşayan Ş.B., cebinden veremediğini sürüden verme kararı aldı. İ.Ç.'ye ait olduğu bilinen koyunları, fuhuş karşılığında ilişkiye girdiği kadına veren çoban, sosyal medyanın gündemine oturdu.