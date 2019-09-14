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  3. Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede (2)

Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede (2)

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede (2)

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Semra A., "Fuhuş ve fuhşa aracılık etmek" suçlarından tutuklandı.

DHA

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