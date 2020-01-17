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  3. Fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi

Fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesinde 68 adrese fuhuş operasyonu düzenledi.

Fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi

Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesinde 68 adrese fuhuş operasyonu düzenledi. Adreslerde fuhuş yapıldığını tespit eden ekipler, 68 adresi mühürledi. Operasyonda bir binanın 3 dairesinde kayıt dışı konaklayan şahıslar olduğunu da tespit eden polis, şahıslar haklarında yasal işlem yaptı.

Fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi

Fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi

Kaynak: İHA



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