Fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesinde 68 adrese fuhuş operasyonu düzenledi.
Gaziantep'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 68 adres mühürlendi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesinde 68 adrese fuhuş operasyonu düzenledi. Adreslerde fuhuş yapıldığını tespit eden ekipler, 68 adresi mühürledi. Operasyonda bir binanın 3 dairesinde kayıt dışı konaklayan şahıslar olduğunu da tespit eden polis, şahıslar haklarında yasal işlem yaptı.
Kaynak: İHA
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