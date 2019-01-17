Fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edildi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araç içerisinde iki kadın ve 1 erkek şahsın olduğunu tespit etti. Araç içerisinde bulunan H.O.'nun para karşılığında yabancı uyruklu M.J. ve A.A. ile anlaştıklarını itiraf etmesi üzerine H.O. hakkında fuhuşa teşvik aracılık ve zorlama suçundan yasal işlem yapılırken yabancı uyruklu 2 kadın ise sınır dışı edildi.

Kaynak: İHA