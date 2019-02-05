Fuhuş yapılan masaj salonunda çocuk çalıştırmışlar

Mersin polisinin fuhuş yaptırıldığı öne sürülen bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan ve masaj salonunda çalışan bir kişinin, 18 yaşından küçük çocuk olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlamak" suçuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir masaj salonunda fuhuş yapıldığının bilgisine ulaştı. Bir süre masaj salonunu izleyen ekipler, içeride masaj adı altında fuhuş yapıldığını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler 2'si kadın, 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde para karşılığı fuhuş yaptıklarını beyan eden 2 kadın ile 1 erkek serbest bırakılırken, iş yerinde çalışan ve yaşı 18'den küçük olan bir kişi ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

'Fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen S.Ü. ve M.Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA