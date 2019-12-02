Fujian, İstanbul’da ürünlerini tanıttı

'Fujian Markaları Deniz İpek Yolunda" etkinliğinin Türkiye durağı, İstanbul Yeşilköy'de gerçekleştirildi.

Çin'in güneydoğu sahilinde yer alan Fujian Eyaleti Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve yabancı ekonomik ve ticari işbirliği projelerinden birisi olan "Fujian Markaları Deniz İpek Yolunda" (Türkiye İstasyonu), 20-23 Kasım tarihleri arasında Yeşilköy'de ir fuar merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Türkiye Uluslararası Deri, Ayakkabı ve Makine Fuarının bir parçası olarak düzenlendi.

Fujian Eyaleti Ticaret Bakanlığı, Fujian Markalı Pavyonu kurarak eyaletin tüm imajını, Fujian'ın işletme ortamını, reform ve açılış sonuçlarını göstererek, eyaletin sahip olduğu markalı ürünleri sergiledi. Ayrıca, kurumsal ürün sergi alanı da düzenlenerek deri, ayakkabı materyalleri, makine ve diğer sektörlerdeki temsili çalışmalarıyla birlikte toplam 29 marka katılım gösterdi.

Ayrıca etkinlik kapsamında özel bir ekonomik ve ticari eşleştirme toplantısı da gerçekleştirildi. 20'den fazla seçili Fujian ve Türk şirketlerinin temsilcileri, tedarikçiler ve alıcılar toplantıya katıldı. Toplantıda, Fujian'ın yatırım ve ticari ortamı, Fujian markalı ürünlerin tanıtımı yapıldı. Türk alıcılara yüksek kaliteli Fujian tedarikçileriyle bire bir görüşme fırsatı sunuldu.

Kaynak: İHA