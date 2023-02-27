Fuki Yamada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fuki Yamada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fuki Yamada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fuki Yamada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fuki Yamada 10 Temmuz 2001 tarihinde Koka, Shiga şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山田 楓喜 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fuki Yamada Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-E-T Co.,Ltd yapmaktadır. Fuki Yamada, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Fuki Yamada'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Fuki Yamada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fuki Yamada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fuki Yamada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fuki Yamada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Kyoto Sanga

Fuki Yamada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fuki Yamada şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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