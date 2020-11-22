Fulham Everton maç özeti izle 2-3!Şarkıcı Tuğba Özerk'ten Nusret'e göndermeCumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesinde konuşuyorFenerbahçe'de derbi öncesi bek sıkıntısı!Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdiÜnlü Popçu Ege'nin Koronavirüs testi pozitif çıktıAnne-oğul bir saat arayla kalp krizinden öldü! Katıldıkları düğünden cenazeleri çıktıKPSS ortaöğretim sorusu: 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan kuruluşun adı nedir?2020-2021 Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor maç özeti, maç sonucu2020-2021 Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor maç özeti, maç sonucu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fulham Everton maç özeti izle 2-3!

Fulham Everton maç özeti izle 2-3!

İngiltere Premier Lig'de, 9. hafta maçları oynanıyor. Milli oyuncumuz Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Karşılaşmanın canlı izleme detayları haberimizde mevcut.

İngiltere Premier Lig'de, sezonun formu yüksek ekiplerinden Everton, deplasmanda Fulham'a konuk oluyor. Ligde, 8 maçın sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Everton, 13 puanla 7. sırada bulunuyor. Fulham ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 4 puanla 17. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın canlı izleme detayları haberimizde mevcut. 

Bugün saat, 15.00'de başlayacak olan Fulham - Everton maçı, Azerbaycan kanalı olan IDMAN TV'den şifresiz canlı yayınlanacak. Karşılaşma, şifreli olarak da S Sport ekranlarında olacak. 

İLK 11'LER

Fulham: Alphonse Areola, Joachim Andersen, Tosin Adarabioyo, Antonee Robinson, Ola Aina, Tom Cairney, Mario Lemina, Harrison Reed, Bobby Reid, Ivan Cavaleiro, Ademola Lookman

Everton: Jordan Pickford, Michael Keane, Lucas Digne, Yerry Mina, Ben Godfrey, Allan, Abdoulaye Doucoure, Alex Iwobi, James Rodriguez, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

  • Everton ile oynadığı son Premier Lig maçını kazanan Fulham (Nisan 2019'da 2-0), daha önceki 10 karşılaşmada galibiyet alamamıştı (2B 8M).
  • Fulham'a rakip oynadığı son dokuz Premier Lig maçının sekizinde fileleri havalandıran Everton, sadece son karşılaşmayı boş geçmişti (Nisan 2019'da 0-2).
  • Bu sezon çıktığı ilk üç Premier Lig maçında 10 gol yiyen Fulham, daha sonraki beş karşılaşmada beş gole izin verdi ve bu süreçte 2020/21'in ilk galibiyetini aldı (2-0 vs West Brom).
  • Premier Lig'de oynadığı son beş karşılaşmada da 2+ gol yiyen Everton, Ekim 2008'den bu yana altı maçlık bir seri yaşamıyor.
  • Everton forması giyen Gylfi Sigurdsson, Fulham'a rakip olduğu beş Premier Lig maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).
     
Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT