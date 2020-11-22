Fulham - Everton maçı CANLI İZLE LİNKİ

İngiltere Premier Lig'de, sezonun formu yüksek ekiplerinden Everton, deplasmanda Fulham'a konuk oluyor. Ligde, 8 maçın sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Everton, 13 puanla 7. sırada bulunuyor. Fulham ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 4 puanla 17. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın canlı izleme detayları haberimizde mevcut.

Bugün saat, 15.00'de başlayacak olan Fulham - Everton maçı, Azerbaycan kanalı olan IDMAN TV'den şifresiz canlı yayınlanacak. Karşılaşma, şifreli olarak da S Sport ekranlarında olacak.

EVERTON - FULHAM MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

İLK 11'LER

Fulham: Alphonse Areola, Joachim Andersen, Tosin Adarabioyo, Antonee Robinson, Ola Aina, Tom Cairney, Mario Lemina, Harrison Reed, Bobby Reid, Ivan Cavaleiro, Ademola Lookman

Everton: Jordan Pickford, Michael Keane, Lucas Digne, Yerry Mina, Ben Godfrey, Allan, Abdoulaye Doucoure, Alex Iwobi, James Rodriguez, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ