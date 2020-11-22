Fulham - Everton maçı CANLI İZLE LİNKİ
İngiltere Premier Lig'de, 9. hafta maçları oynanıyor. Milli oyuncumuz Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, deplasmanda Fulham ile karşılaşacak. Karşılaşmanın canlı izleme detayları haberimizde mevcut.
İngiltere Premier Lig'de, sezonun formu yüksek ekiplerinden Everton, deplasmanda Fulham'a konuk oluyor. Ligde, 8 maçın sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Everton, 13 puanla 7. sırada bulunuyor. Fulham ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 4 puanla 17. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın canlı izleme detayları haberimizde mevcut.
Bugün saat, 15.00'de başlayacak olan Fulham - Everton maçı, Azerbaycan kanalı olan IDMAN TV'den şifresiz canlı yayınlanacak. Karşılaşma, şifreli olarak da S Sport ekranlarında olacak.
EVERTON - FULHAM MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
İLK 11'LER
Fulham: Alphonse Areola, Joachim Andersen, Tosin Adarabioyo, Antonee Robinson, Ola Aina, Tom Cairney, Mario Lemina, Harrison Reed, Bobby Reid, Ivan Cavaleiro, Ademola Lookman
Everton: Jordan Pickford, Michael Keane, Lucas Digne, Yerry Mina, Ben Godfrey, Allan, Abdoulaye Doucoure, Alex Iwobi, James Rodriguez, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Everton ile oynadığı son Premier Lig maçını kazanan Fulham (Nisan 2019'da 2-0), daha önceki 10 karşılaşmada galibiyet alamamıştı (2B 8M).
- Fulham'a rakip oynadığı son dokuz Premier Lig maçının sekizinde fileleri havalandıran Everton, sadece son karşılaşmayı boş geçmişti (Nisan 2019'da 0-2).
- Bu sezon çıktığı ilk üç Premier Lig maçında 10 gol yiyen Fulham, daha sonraki beş karşılaşmada beş gole izin verdi ve bu süreçte 2020/21'in ilk galibiyetini aldı (2-0 vs West Brom).
- Premier Lig'de oynadığı son beş karşılaşmada da 2+ gol yiyen Everton, Ekim 2008'den bu yana altı maçlık bir seri yaşamıyor.
- Everton forması giyen Gylfi Sigurdsson, Fulham'a rakip olduğu beş Premier Lig maçında beş gole doğrudan katkı sağladı (4 gol & 1 asist).