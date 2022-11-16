Son dönemlerde Televizyon haber ve tartışma programları sunuculuğunu ağırlıklı olarak bayan sunucular tarafından yana kullanıyor. CNN Türk akşam haberleri ve zaman zamanda tartışma programlarını başartılıo bir şekilde sunan Fulya Kalfa izleyicilerin taktirini toplayarak ilgiye takip etmeye başladı. Peki Fulya Kalfa kimdir, nerelidir ,kaç yaşındadır mesleği nedir, evli mi? Fulya Kalfa'nın hayat biyografisi.

FULYA KALFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Fulya Kalfa, 13 Temmuz 1983'te Ankara'da dünyaya geldi. Ekranların tanınan yüzlerinden olan sunucu, Ankara Ticaret Odası Meslek Komite Müdürü Semih Kalfa'nın kızıdır.

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Fulya Kalfa boyu: 1.75 metre boyundadır.

Fulya Kalfa kilosu: 58 kilodur.

Fulya Kalfa burcu: Yengeç burcudur.

Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Fulya Kalfa daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde Temel Oyunculuk eğitimleri aldı. Kalfa'nın medya alanındaki ilk çalışması 2005'de Erkan Tan Başkent'ten programıyla TV8'de başlamıştır.

FULYA KALFA ŞU ANDA NEREDE ÇALIŞIYOR?

Fulya Kalfa, daha sonra televizyon kariyerini İstanbul'da sürdürmeye karar verdi. TV8 için birçok müzik-eğlence ve yaşam tarzı programının yapım ve yönetiminde çalıştı. Ünlü spiker, televizyonculuk kariyerinde edindiği deneyimleri ekran önüne taşımaya karar verip Ciner Yayın Grubu tarafından ismi değiştirilecek olan Kanal 7/24 adlı spor kanalında spikerlik yaptı. "Orta Saha" ve "Transfer Dosyası" adlı programları sundu.

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Fulya Kalfa daha sonra, gazeteciliğe döndü ve ekran kariyerine Habertürk TV'de devam etti. Akşam bültenlerinin yanı sıra çeşitli zamanlarda haber programları sundu. Kalfa aynı zamanda Habertürk TV'nin ana haber spikeriydi.

Habertürk’ün ardından CNN Türk’e geçmiş olan isim gece 23.00 ile 01.00 saatleri boyunca “Günün Sonu” programı ile ekrana geldi. programın sunan kalfa Fulya Kalfa halen CNN TÜRK'ün ana haber spikeri olarak kariyerine devam etmektedir.

FULYA KALFA EVLİ Mİ?

Fulya Kalfa, Cumhurbaşkanlığı eski Basın Danışmanı, eski RTÜK Başkanı ve eski TGRT Genel Müdürü Ali Baransel'in oğlu Habip Ali Baransel ile 2009 yılında nikah masasına oturdu. Daha sonra boşanan çift hakkında medyada fazla bir bilgi yer almıyor.