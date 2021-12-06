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Fulya Öztürk bugün programda neden yok? Fulya ile umudun olsun Fulya neden yok, nerede?

Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu Fulya Öztürk son yayınlanan bölümde yer almadı. TV programının takipçileri Fulya Öztürk'ün neden son bölümde yer almadığını merak ediyorlar. Peki, Fulya Öztürk bugün programda neden yok? Fulya ile umudun olsun Fulya neden yok, nerede? İşte detaylar...

Fulya Öztürk bugün programda neden yok? Fulya ile umudun olsun Fulya neden yok, nerede?

FOX TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programı izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kuşkusuz bunda programın sunucusu olan Fulya Öztürk'ün büyük bir payı var. Hayranları Fulya Öztürk'ü geçtiğimiz cuma günkü son bölümünde ekranda göremediler. Fulya Öztürk'e ne olduğunu bugünkü bölümde yer alıp almayacağını merak ediyorlar. Bu bağlamda, Fulya Öztürk bugün programda neden yok? Fulya ile umudun olsun Fulya neden yok, nerede? Detaylar haberimizde...

Fulya Öztürk bugün programda neden yok? Fulya ile umudun olsun Fulya neden yok, nerede?

FULYA ÖZTÜRK BUGÜN PROGRAMDA NEDEN YOK?

Fulya ile Umudun Olsun'un cuma günkü yayınına çıkamayan ve sevenleri tarafından merak edilen Fulya Öztürk'ün neden yayında yer almadığı ortaya çıktı.

Fulya Öztürk ikinci defa koronavirüse yakalandı. 

Ünlü program sunucusunun cuma günkü yayında yer almaması sevenlerini üzmüştü.

Fulya Öztürk bugün programda neden yok? Fulya ile umudun olsun Fulya neden yok, nerede?

FULYA İLE UMUDUN OLSUN FULYA NEDEN YOK, NEREDE?

Fulya Öztürk test sonucunun pozitif çıkmasından hemen sonra hastaneye kaldırıldı. Başarılı televizyon sunucusu konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Öztürk paylaşımında, "Canım yanıyor. Rabbime sığınıyorum" dedi.

Fulya Öztürk bugün programda neden yok? Fulya ile umudun olsun Fulya neden yok, nerede?

Öztürk, koronavirüse 2020 senesinde de yakalanmış ve ağır olarak geçirmişti.

Fulya Öztürk'ün 6 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak bölüme de koronavirüs karantinasından dolayı katılamayacağı düşünülüyor.

Hayranları da Fulya Öztürk'ün durumuyla ilgili Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Fulya Öztürk bugün programda neden yok? Fulya ile umudun olsun Fulya neden yok, nerede?

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