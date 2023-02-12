Fulya Öztürk canlı yayında depreme yakalandı! Binada yeni çatlaklar oluştu!

Kahramanmaraş 6 Şubatta meydana gelen depremlerin üzerinden 7 gün geçerken arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş'taki arama kurtarma ekiplerinin 162. saat olmasına rağmen çalışmaları son hız devam ediyor.

HASARLI BİNA YIKILABİLİRDİ!

Ekipler depremzedeyi kurtarmak için çalışmalarını yürüttüğü esnada muhabirler de an be an yaşanan gelişmeleri canlı yayınla da vatandaşlara aktarıyorlar. Tam da bu esnada bir anda 4.7'lik bir artçı bir deprem meydana geldi. Bu sırada bölgede vatandaşlar, muhabirler kaçmaya başladı. Ekipler ise "Sakin" diyerek insanların panik olmaması için uğraştı. Vatandaşların panik olma nedeni ise artçı sarsıntı esnasında sallanan hasarlı binanın yıkılma ihtimalinin olduğu anlaşıldı. Muhabirin aktardığı bilgiye göre binada yeni hasarların ve çatlakların oluştuğu gözlemlenirken, ekipler ise diğer vatandaşları ve basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırdı.

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"BİNADAN SESLER GELDİ, ÇATIRDAMAYA BAŞALDI"

CNN muhabiri Fulya Öztürk olay sonrası, "Şu bina yıkılmak üzere bizi buradan uzaklaştırdılar. Buradaki korkuyu, paniği size anlatamam. Bölgeden bizi hızlı bir şekilde uzaklaşıyorlar. Biz sallandık. Bilmiyorum düştü mü Kandili Rasathanesine ama şiddetli bir sarsıntı hissettik. Binadan sesler geldi, çatırdamaya başladı. Yıkıldı yıkılacak sandık. Bina enkaza doğru çökebilir. Zaten bugün bu bina için sık sık uyarı yaptı. Ekipler 'biz riski göze alarak arama kurtarma operasyonu yapıyoruz siz daha uzakta durun' uyarısı yaptı. Onlarda canlarını riske atarak burada arama kurtarma çalışması yaptı. Bilmiyorum kaç büyüklüğünde bir deprem yaşadık ancak çok sallandık" dedi.