Fulya Öztürk canlı yayında depreme yakalandı! Binada yeni çatlaklar oluştu! Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası artçılar devam ederken CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk an be an çlaışmaları yakından takip ederken canlı yayında depreme yakalandı. Ekiplerin korkarak kaçması sonucu binanın yıkılma ihtimali olduğu anlaşıldı!