Fulya Öztürk kimdir? CNN Türk ekranlarında uzun yıllardır muhabir olarak görev alan Fulya Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüse yakalandığını duyurdu. Açıklamanın ardından ünlü muhabirin sağlık durumu da merak konusu oldu. Peki Fulya Öztürk kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Fulya Öztürk sağlık durumu nasıl?

FULYA ÖZTÜRK KİMDİR?

Adana'nın kurtuluş yıl dönümünde 5 Ocak 1989 yılında Adana Seyhan'da doğdu. Liseyi Adana Gündoğdu Koleji'nde bitirdi.

Ailesi Hukuk Fakültesi’ne gireceğini beklerken, o hayalini kurduğu mesleği yapmak için 2006 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Üniversiteyi kazandığı ilk yıl televizyonculuk macerası başladı.

2007 yılında Doğan TV'nin "Staj On Air" programıyla Star TV iç yapımlarda staj yaptı. Profesyonel iş hayatına 2008 yılında CNN TÜRK Programlar Departmanı'nda başladı. Başkent İletişim Akademileri'nde Diksiyon ve Drama eğitimi aldı.

2010 yılında CNN TÜRK Haber Merkezi'nde göreve başladı. 3 yıl Kurgu Editörlüğü yaptı. Birçok belgeselin ve haberin kurgusunu hazırladı.

2013 yılında Saha Muhabirliği'ne başladı.

Muhabirliğe başladığı ilk aylarda ses getiren haberlere imza attı. "Kobani'den kaçan Suriyeli Besma'nın hikayesi" ve "Üniversite hastanelerinde hasta yakınlarından istenen medikal malzeme" haberi, "Türkiye'de Romatolog yok", "Bir doktorun 36 saat nöbet çilesi" ve Avrupa'ya kaçmak için İzmir'e gelen Suriyelilerin kaçak yollarla nasıl göç ettiklerini anlattığı "Sığınamayanlar Belgeseli" çok ses getirdi. Öztürk birçok üniversite ve dernekten ödüller aldı. “Yılın Muhabiri” ve “En İyi Özel Haber” dalında onlarca ödüle layık görüldü. TEDx'te konuşmacı oldu. Suriye'de, Afrika'da, Arakan'da ve gittiği afet bölgelerinde yaptığı haberler farkındalık yarattı. Birçok insanın sesi oldu. Yaptığı haberler sayesinde birçok insana yardım ulaştırdı. Sokakta yaptığı çok sayıda röportajı sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın birçok ülkesini gören Öztürk, Türkiye ve memleketi Adana aşığı.

''Dünyaya yine gelsem yine 'Muhabir' olmak isterdim" diyen Öztürk, işine tutkuyla bağlı. Gittiği coğrafyalarda muhabir ve bir STK ruhuyla çalışan Fulya Öztürk'ün önceliği kamu yararı. En önemlisi insanların sesi olmak.

Öztürk Saha Muhabirliği’nin yanında, CNN TÜRK Haber Merkezi’nin İstihbarat Şef Yardımcısı görevini de üstleniyor.

İnsana dair her şeyin içinde olmayı çok seven Öztürk, ilkokul yıllarından üniversite yıllarına kadar Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Adana’da konserlere çıktı. Öztürk için müzik hayatının bir parçası...

İlerde bir vakıf kurup, yardıma muhtaç insanlara destek olmak istiyor.