Fulya Zenginer: Annemi kaybedince hayat başıma yıkıldı

Canlı yayında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Fulya Zenginer'e "Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?" sorusu gelince duygusal anlar yaşandı.

"HAYAT BAŞIMA YIKILDI"

Tüm samimiyetiyle takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Fulya Zenginer, bir takipçisinin "Annenin ölümünden sonra bu acıyla nasıl başa çıktın?" sorusu üzerine duygusal anlar yaşadı. Genç yaşta annesini kaybetmenin acısını yaşayan Zenginer, şöyle konuştu:

"Annem vefat ettiğinde hayat başıma yıkıldı. Çünkü oyunculuğu onu mutlu etmek, hayalindeki evi alabilmek için yapmıştım. Gittiği gün 'Şimdi aldığımız evde manzaraya bakamayacak' deyip çok ağladım. Bu beni mahvetti. Babamın vefatından sonra ekmek alamadığımız günler olmuş, annemle mücadele etmiştik."

"YOKLUĞA İSYAN ETMEDİM"

"Zeytinburnu'nda doğup büyüdüm. Yokluğa isyan etmedim. 17'sinde çalışmaya başladım, dimdik ayakta durdum. Gençler ümitlerini kaybetmemeli. Annemi düşündükçe 'onun parçasıyım, devam edersem onu da yaşatırım' diyerek ayakta durabiliyorum. Acıyla bu şekilde başa çıkıyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için de Allah'a şükrediyorum."