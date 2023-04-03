Fuma Shirasaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fuma Shirasaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fuma Shirasaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fuma Shirasaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fuma Shirasaka 5 Aralık 1996 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 白坂 楓馬 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fuma Shirasaka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fuma Shirasaka, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Fuma Shirasaka'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Fuma Shirasaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fuma Shirasaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fuma Shirasaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fuma Shirasaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Ritsumeikan Uni

1 Şubat 2019 yılında Honda FC

11 Ocak 2021 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2021 yılında Kagoshima Utd.

31 Ocak 2023 yılında Yokohama F. M.

Fuma Shirasaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fuma Shirasaka şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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