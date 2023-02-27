Fumiya Hayakawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fumiya Hayakawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fumiya Hayakawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fumiya Hayakawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fumiya Hayakawa 12 Ocak 1994 tarihinde Niigata, Niigata şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 早川 史哉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fumiya Hayakawa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Fumiya Hayakawa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 12 Kasım 2018 tarihinde katılmıştır. Fumiya Hayakawa'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Fumiya Hayakawa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fumizo_official/

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Fumiya Hayakawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fumiya Hayakawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Fumiya Hayakawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fumiya Hayakawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Tsukuba Univ.

28 Ağustos 2015 yılında Albirex Niigata

31 Ocak 2016 yılında Tsukuba Univ.

1 Şubat 2016 yılında Albirex Niigata

10 Ocak 2017 yılında ara verdi

12 Kasım 2018 yılında Albirex Niigata

Fumiya Hayakawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fumiya Hayakawa şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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