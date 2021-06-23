Pop müziğinin güçlü seslerinden olan Funda Arar bu hafta Star TV'de ekrana gelen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk oluyor. Bu haberin ardından izleyenler Funda Arar'ın hayatını merak etmeye başladı. Biz de Funda Arar kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, eşi kim? Kaç çocuğu var? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

FUNDA ARAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Funda Arar, 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Ankara'da, orta ve lise öğrenimini babasının görevi nedeniyle Muğla ve Adapazarı'nda tamamladı.

Müziğe olan ilgisi ve yeteneği küçük yaşlarda fark edilen Arar, ilkokul 3. sınıftan itibaren mandolin ve solfej dersleri almaya başladı. 1992 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sınavını ilk 5'in içine girerek kazandı. Okulu bitirdikten sonra iki yıl boyunca müzik öğretmenliği ve sahne çalışması yaptı. Yaklaşık bir buçuk yıl albüm çalışmalarını sürdüren başarılı sanatçı, titiz bir repertuar seçiminden sonra stüdyoya girerek "Sevgilerde" adını verdiği albümünü 2000 yılı Mart ayında tamamladı.

46 yaşındaki Funda Arar’ı müzikseverler, Necip Fazıl Kısakürek'in şiiri "Kaldırımlar"la tanıdı. Albümde Kaldırımlar'ın Yanı sıra Behçet Necatigil'in "Sevgilerde", Gülsüm Cengiz'in "Yağmur", Şeyda Kılınç'ın "Ay Doğmadan Gel" şiirleri de yer almaktaydı. Başarılı sanatçı özellikle Kaldırımlar'daki güçlü sesi ve usta yorumuyla dikkatleri çekti.

2001 yılının Şubat ayında ise Kıraç ile birlikte yaptığı düet albüm ile müzikseverlerin karşısına çıktı. İlk klibi çekilen şarkı "Sevgiliye" oldu bu albümde. "Sevgiliye" albümünün bir başka özelliği ise Funda Arar'ın bestecilik yönünü ortaya koyan ilk çalışma olmasıydı. Sözleri ve Müziği Funda Arar'a ait "Seni Düşünürüm" ün klibinin yayına girmesiyle birlikte çok daha geniş kitleler onu tanıdı.

EVLİ Mİ, EŞİ KİM? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

28 Haziran 2004 tarihinde Febyo Taşel ile hayatını birleştiren Funda Arar'ın Aras Taşel adında bir çocuğu var.

ALBÜMLERİ

1999 – Sevgilerde

2000 – Sevgiliye

2002 – Alagül

2003 – Sevda Yanığı

2006 – Son Dans

2008 – Rüya

2009 – Zamanın Eli

2011 – Aşkın Masum Çocukları

2012 – Sessiz Sinema

FİLMLERİ

1999 – Ruhsar (Konuk oyuncu)

2009 – Altın Kızlar (Konuk oyuncu)

TV PROGRAMLARI

2005 – Funda Arar’la Performans (Kanaltürk)

2006 – Gölgeler (TRT 1)

2008 – 2009 – Söz Müzik Funda Arar (Kral TV)