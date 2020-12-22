Funda Arar'dan dikkat çeken paylaşım: "Nasıl bir yaman çelişki şaşkınlık içindeyim"

Yni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemlere ilişkin yasaklarına ilişkin açıklamada bulunan ünlü Şarkıcı Funda Arar'ın paylaşımı dikkatleri çekti.

Yasaklara karşın otellerin yılbaşında dolu olduğuna dikkat çeken Funda Arar paylaşımında “Nasıl bir yaman çelişki” ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcı, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Aman dikkat, aman dikkat, Sokağa çıkma yasağı, pandemi. Yılbaşı için bütün oteller dolmuş. Keza kayak merkezleri. Şaşkınlık içindeyim” ifadelerine yer verdi.

Ünlü sanatçı, bir sosyal medya kullanıcısından gelen “Otellerdeki müzik eğlence yasaklandı...” yorumu üzerine şu cevabı verdi:

“Otelde insanlar yemek yiyecek restoranda, çoluk çocuk koşturacak, lobilerde oturulacak. Yakın temas olmamasına imkan yok maalesef.”

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ

21 Aralık Salı günü İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Otel/ Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları” konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, oteller ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı yapılmasına, eğlence/balo düzenlenmesine izin verilmeyecek; bu konuda kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunulmayacak.