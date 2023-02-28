Funom Alfred kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Funom Alfred Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Funom Alfred adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Funom Alfred Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Funom Alfred 7 Mayıs 2001 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Funom Alfred Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Funom Alfred, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Funom Alfred'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Funom Alfred Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Funom Alfred isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Funom Alfred Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Funom Alfred futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

Funom Alfred Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Funom Alfred şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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