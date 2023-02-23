Funsho Bamgboye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Funsho Bamgboye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Funsho Bamgboye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Funsho Bamgboye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Funsho Bamgboye 9 Ocak 1999 tarihinde Ibadan şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Funsho Ibrahim Bamgboye şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Funsho Bamgboye Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Funsho Bamgboye, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Funsho Bamgboye'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Funsho Bamgboye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Funsho Bamgboye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Funsho Bamgboye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Funsho Bamgboye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2017 yılında Haladás

9 Temmuz 2019 yılında Fehérvár

31 Ocak 2023 yılında FC Rapid 1923

Funsho Bamgboye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Funsho Bamgboye şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Funsho Bamgboye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASPIRE Academy

Nijerya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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