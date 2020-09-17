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  3. Fünye ile patlatıldı: "Bomba paniğine sebep olan valizden erkek kıyafetleri çıktı"

Fünye ile patlatıldı: "Bomba paniğine sebep olan valizden erkek kıyafetleri çıktı"

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar'da meydana geldi. Otogarın otobüs giriş-çıkış kapısının önünde büyük boy valizin olduğunu ve kimsenin de almadığını gören görevliler, durumu polise bildirdi.

Fünye ile patlatıldı: "Bomba paniğine sebep olan valizden erkek kıyafetleri çıktı"

ADANA'da Merkez Otogarı'nda otobüs giriş-çıkış kapısına bırakılan valiz, bomba paniğine neden oldu. Fünye ile kontrollü olarak patlatılan valizden erkek kıyafetleri çıktı.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar'da meydana geldi. Otogarın otobüs giriş-çıkış kapısının önünde büyük boy valizin olduğunu ve kimsenin de almadığını gören görevliler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine otogara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat timi sevk edildi. Ekiplerin çevrede güvenlik önlemi alması ve otogar giriş-çıkışının kapatılmasının ardından bölgeye gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafet ile valizi inceledi. İçi dolu olduğu belirlenen valiz, çevrenin tamamen boşaltılmasının ardından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Patlamanın ardından parçalanan valizde erkek kıyafetlerinin olduğu tespit edildi.

Ekipler, valizi bırakıp, giden kişi belirlemek için çalışmalara devam ediyor.

 

Fünye ile patlatıldı: "Bomba paniğine sebep olan valizden erkek kıyafetleri çıktı"

Fünye ile patlatıldı: "Bomba paniğine sebep olan valizden erkek kıyafetleri çıktı"

Fünye ile patlatıldı: "Bomba paniğine sebep olan valizden erkek kıyafetleri çıktı"

Fünye ile patlatıldı: "Bomba paniğine sebep olan valizden erkek kıyafetleri çıktı"

Fünye ile patlatıldı: "Bomba paniğine sebep olan valizden erkek kıyafetleri çıktı"



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