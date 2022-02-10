Furgon ne demek, TDK'ya göre Furgon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Furgon ne demek? Furgon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi furgon kelimesi. Peki furgon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre furgon nedir, furgon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FURGON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Furgon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Furgon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre furgon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yolcu katarlarına eklenen yük vagonu

