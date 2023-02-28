Furkan Akin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Akin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Furkan Akin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Furkan Akin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Furkan Akin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Akin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Furkan Akin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Akin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Akin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Akin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Akin 18 Eylül 2000 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türk uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Akın şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Akin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Furkan Akin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Akin'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Furkan Akin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furkanakin54/

Furkan Akin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Akin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Furkan Akin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Akin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2017 yılında Boluspor U19

1 Mart 2018 yılında Boluspor U21

6 Eylül 2019 yılında Darıca GB Alt

4 Ağustos 2020 yılında Darıca GB

17 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

Furkan Akin kimdir

Furkan Akin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Akin şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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Furkan Akin nereli

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