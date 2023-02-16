Furkan Boz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Boz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Boz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Boz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Boz 10 Ağu 1999 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Boz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Boz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Furkan Boz'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Boz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/furkan.boz

Furkan Boz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Boz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Furkan Boz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Boz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2017 yılında Erbaa Güreş

28 Ağu 2019 yılında Büyük Anadolu

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

4 Haziran 2021 yılında Erbaa Gençlik

1 Eylül 2021 yılında Erbaaspor

Furkan Boz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Boz şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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