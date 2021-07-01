Beyoğlu'nda bir otelin restoranında kavga çıkaran Furkan Çalıkoğlu tutuklandı. eski sevgilisi Ayşegül Çınar ise serbest bırakıldı. Peki Furkan Çalıkoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı? Furkan Çalıkoğlu'nun babası kim?

FURKAN ÇALIKOĞLU KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Furkan Çalıkoğlu bir dönem genç oyuncu Ayşegül Çınar ile birlikteydi. Çift ayrıldıklarını söylese de sık sık aynı ortamda yakalanıyor. Geçtiğimiz aylarda Ayşegül Çınar'ın otomobilinde uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve Çınar, Furkan Çalıkoğlu'nu suçlamıştı.

Bir kaç gün önce de aynı mekanda bulunan çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce otel çalışanları müdahale etmek istemiş ancak Çalıkoğlu bıçakla çalışanlara saldırmıştı. 5 çalışanı yaralayan Çalıkoğlu yetmemiş 7 sivil polise de yine bıçakla saldırmıştı.

Çıkan kavganın ardından gözaltına alınan Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

FURKAN ÇALIKOĞLU BABASI KİM?

Furkan Çalıkoğlu hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da @furkann_clk kullanıcı adıyla yer almaktadır.

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

Oyuncu Ayşegül Çınar FOX TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırıyordu. Çınar'ın biyografisine alttaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşegül Çınar'ın sevgilisi kim?