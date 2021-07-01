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Furkan Çalıkoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı? Furkan Çalıkoğlu'nun babası kim?

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ile lüks bir restoranda tartışma yaşana Furkan Çalıkoğlu olaya müdahale eden 5 otel çalışanını ve 7 polisi bıçakla yaralamıştı. Çalıkoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Furkan Çalıkoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı? Furkan Çalıkoğlu'nun babası kim? soruları gündeme geldi. İşte son gelişmeler ve Furkan Çalıkoğlu hakkında merak edilenler.

Furkan Çalıkoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı? Furkan Çalıkoğlu'nun babası kim?

Beyoğlu'nda bir otelin restoranında kavga çıkaran Furkan Çalıkoğlu tutuklandı. eski sevgilisi Ayşegül Çınar ise serbest bırakıldı. Peki Furkan Çalıkoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı? Furkan Çalıkoğlu'nun babası kim? 

FURKAN ÇALIKOĞLU KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Furkan Çalıkoğlu bir dönem genç oyuncu Ayşegül Çınar ile birlikteydi. Çift ayrıldıklarını söylese de sık sık aynı ortamda yakalanıyor. Geçtiğimiz aylarda   Ayşegül Çınar'ın otomobilinde uyuşturucu madde ele geçirilmiş ve Çınar, Furkan Çalıkoğlu'nu suçlamıştı.

Furkan Çalıkoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı? Furkan Çalıkoğlu'nun babası kim?

Bir kaç gün önce de aynı mekanda bulunan çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönünce otel çalışanları müdahale etmek istemiş ancak Çalıkoğlu bıçakla çalışanlara saldırmıştı. 5 çalışanı yaralayan Çalıkoğlu yetmemiş 7 sivil polise de yine bıçakla saldırmıştı. 

Furkan Çalıkoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı? Furkan Çalıkoğlu'nun babası kim?

Çıkan kavganın ardından gözaltına alınan Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Furkan Çalıkoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı? Furkan Çalıkoğlu'nun babası kim?

FURKAN ÇALIKOĞLU BABASI KİM?

Furkan Çalıkoğlu hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da @furkann_clk kullanıcı adıyla yer almaktadır.

Furkan Çalıkoğlu kimdir, hangi dizilerde oynadı? Furkan Çalıkoğlu'nun babası kim?

AYŞEGÜL ÇINAR KİMDİR?

Oyuncu Ayşegül Çınar FOX TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırıyordu. Çınar'ın biyografisine alttaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Ayşegül Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşegül Çınar'ın sevgilisi kim?

 

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