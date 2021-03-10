Ordu'da bir genç daha girdiği bunalım sonucu canına kıydı. Furkan Cansız adlı genç, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptıktan bir süre sonra intihar etti.

FURKAN CANSIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Çınarlık Mahallesi Kabakçı Sokak'ta bulunan Memurkent Sitesi D Blok'ta meydana gelen olayda 22 yaşındaki Furkan Cansız, akşam saatlerinde ailesiyle oturduğu sırada sosyal medyada "Siz bu mektubumu okuduğunuzda ben çoktan ölmüş olacağım" paylaşım yapmasının ardından banyoya giderek kendisini kemerle astı.

Cansız'ın arkadaşı paylaşımı gördükten sonra ailesine ulaştı. Genç kısa bir aramanın sonunda banyoda cansız halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

FURKAN CANSIZ NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Dün akşam saatlerinde banyoda kendisini asarak intihar eden Furkan Cansız'ın kız arkadaşından yeni ayrıldığı iddia edildi.

İşte henüz gençliğinin baharındayken intihar eden Furkan adlı gencin ölmeden önce sosyal medyadan yaptığı o veda paylaşımı;

"Siz bu mektubu okuduğunuzda ben çoktan ölmüş olacağım ve ardımdan yaşananlardan hiç haberim olmayacak. Ben hayatı bir oyun olarak görüyordum, çok sıkıldım (çok sıktınız) ve artık son. Bu oyuna son verip sonsuzluğa karıştım. Kendinizi suçlu mu hissediyorsunuz, ağlıyor musunuz? Ama ben çok bencilim belki de. Ben sizin gibi hissetmeyeceğim artık. Benim için değişen bir şey olmayacak, acınızı paylaşamayacağım"

Furkan'ın cansız bedeni savcılığın ilk incelemesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin odasındaki bilgisayarlar ve dokümanlar ise incelenme üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.