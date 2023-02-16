Furkan Celen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Celen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Celen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Celen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Celen 1 Mayıs 1999 tarihinde Aksaray şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Çelen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Celen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Celen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Celen'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Celen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furkancelen.8/

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Furkan Celen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Celen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Furkan Celen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Celen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2019 yılında Ünye 1957

11 Eylül 2019 yılında Bld Kütahya

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

20 Nisan 2021 yılında Eskil Belediye

1 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

Furkan Celen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Celen şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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