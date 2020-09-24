Furkan Celep kimdir? Kaç yaşında? Neden intihar etti? Furkan Celep olayı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Furkan Celep geride bir mesaj bırakarak hayatına son verdi. Peki Furkan Celep kimdir? Kaç yaşında? Neden intihar etti? İşte Furkan Celep olayı...
Türkiye'nin gündemine oturan Kocaeli'deki intihar haberi bir anda herkesi sarstı. Darıca'da Furkan Celep adlı bir genç dün gece sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak intihar etti. Bir kargo firmasında çalışan Celep'in intiharı sonrası paylaştığı mesajlar herkesi duygulandırdı. Peki Furkan Celep kimdir? Kaç yaşında? Neden intihar etti? Furkan Celep olayı nedir? İşte detaylar...
FURKAN CELEP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Henüz 18 yaşında olan Furkan Celep, 23 Eylül gecesi Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesinde falezlerin bulunduğu yerde kayalıklara atlayarak yaşamına son verdi. Genç, ölmeden önce İntihar edeceğini ise üç farklı paylaşım yaparak İnstagram üzerinden duyurdu.
NEDEN İNTİHAR ETTİ? FURKAN CELEP OLAYI
Furkan Celep yaptığı paylaşımda açıklamasına başlarken herhangi bir içki veya uyuşturucu maddenin etkisinde olmadığını ve kimsenin zoruyla değil kendi iradesiyle intihar ettiğini belirten yazılar yazdı. Celep, bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarını harcamak istemediğini dile getirdiği açıklaması sonrası yaşamını sonlandırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2.Bu bir intihar notu. @piongup Kendi özümü yetenegimi ögrenemedim, bunun için çok ugraştım ve çaba gösterdim.Neyi sevdigimi bilmiyorum, ne olmak istedigimi bilmiyorum, ne okumak istiyorum bunu dahi bilmiyorum.Benim yaşımdaki insanlara aramda uçurum var, her konuda benden daha üstünler. Zaman geçtikçe kendi kişiligimden ayrılmaya başladıgımı hissediyorum.Gittikçe yalan söylemeye, argo hatta küfür kullanmaya başladım. İnsanlardan uzaklaşmaya onları önemsememeye, doğaya ve hayvanlara zaman ayıramamaya başladım.Kendimi zamanla duygusuz bir insana dönüşüyormuşum gibi hissediyorum.Bunlar bana göre değil ben böyle olmak, hayatımın geri kalanına duygusuz bir insan olarak devam etmek istemiyorum.Sorumluluk almak istemiyorum.Bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğuruna yıllarımı aylarımı harcamak istemiyorum.İş hayatı bana çok yorucu geliyor.Hem içten hem de dıştan yıpranıyorum.Bir şeyler uguruna bunca sorun yaşamak bana mantıklı gelmiyor.Bunun yerine her şeyi arkada bırakıp gitmek, her şeyi kapatmak daha mantıklı geliyor. Aslında hiçbir şey için yaşamıyorum.Yaşamak için bir nedenim bir amacım yok.İnsanların yoluma sürekli taş koyup beni yoracaklarını biliyorum, bunun için çabalamak istemiyorum. Burda kalmamı saglayan bir kaç şey vardı.Şarkılar, kitaplar, filmler, doga, gökyüzü (özellikle bulutlar ve gün batımı) ve birkaç tane de dost.Bunlar benim bir süreligine burda kalmamı sagladı, bunun için minnettarım.
'Bir araba, bir ev uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum' yazıp intihar etti