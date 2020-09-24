Türkiye'nin gündemine oturan Kocaeli'deki intihar haberi bir anda herkesi sarstı. Darıca'da Furkan Celep adlı bir genç dün gece sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak intihar etti. Bir kargo firmasında çalışan Celep'in intiharı sonrası paylaştığı mesajlar herkesi duygulandırdı. Peki Furkan Celep kimdir? Kaç yaşında? Neden intihar etti? Furkan Celep olayı nedir? İşte detaylar...

FURKAN CELEP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Henüz 18 yaşında olan Furkan Celep, 23 Eylül gecesi Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesinde falezlerin bulunduğu yerde kayalıklara atlayarak yaşamına son verdi. Genç, ölmeden önce İntihar edeceğini ise üç farklı paylaşım yaparak İnstagram üzerinden duyurdu.

NEDEN İNTİHAR ETTİ? FURKAN CELEP OLAYI

Furkan Celep yaptığı paylaşımda açıklamasına başlarken herhangi bir içki veya uyuşturucu maddenin etkisinde olmadığını ve kimsenin zoruyla değil kendi iradesiyle intihar ettiğini belirten yazılar yazdı. Celep, bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarını harcamak istemediğini dile getirdiği açıklaması sonrası yaşamını sonlandırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'Bir araba, bir ev uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum' yazıp intihar etti