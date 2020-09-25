Furkan Celep'in ölümünde yeni gelişme! İzmir'deki genç bir kızın intiharından etkilenmiş

Kocaeli'de 18 yaşındaki Furkan Celep'in toprağa verilmesinin ardından ölümüyle ilgili dayısı Orhan C.'nin yaptığı açıklamaya göre yeğeninin İzmir'deki Melisa isimli bir genç kızın intiharından çok etkilendiğini ifade etti. Yaşamına son vermeden önce genç kızın sosyal medya hesabına mesaj attığını söyledi.