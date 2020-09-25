Furkan Celep'in ölümünde yeni gelişme! İzmir'deki genç bir kızın intiharından etkilenmiş
Kocaeli'de 18 yaşındaki Furkan Celep'in toprağa verilmesinin ardından ölümüyle ilgili dayısı Orhan C.'nin yaptığı açıklamaya göre yeğeninin İzmir'deki Melisa isimli bir genç kızın intiharından çok etkilendiğini ifade etti. Yaşamına son vermeden önce genç kızın sosyal medya hesabına mesaj attığını söyledi.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan olayda kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Furkan Celep'in cenazesi bugün toprağa verildi. Cenazenin ardından kameralara konuşan Furkan'ın dayısı Orhan C., İzmir'de intihar eden Melisa adında ''genç bir kızdan etkilendiğini söyleyerek Celep'in ölmeden önce genç kızın sosyal medya hesabına mesaj attığı açıkladı.
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25 Eylül 2020 Cuma 10:16
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