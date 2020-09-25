  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Furkan Celep'in ölümünde yeni gelişme! İzmir'deki genç bir kızın intiharından etkilenmiş

Furkan Celep'in ölümünde yeni gelişme! İzmir'deki genç bir kızın intiharından etkilenmiş

Kocaeli'de 18 yaşındaki Furkan Celep'in toprağa verilmesinin ardından ölümüyle ilgili dayısı Orhan C.'nin yaptığı açıklamaya göre yeğeninin İzmir'deki Melisa isimli bir genç kızın intiharından çok etkilendiğini ifade etti. Yaşamına son vermeden önce genç kızın sosyal medya hesabına mesaj attığını söyledi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan olayda kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Furkan Celep'in cenazesi bugün toprağa verildi. Cenazenin ardından kameralara konuşan Furkan'ın dayısı Orhan C., İzmir'de intihar eden Melisa adında ''genç bir kızdan etkilendiğini söyleyerek Celep'in ölmeden önce genç kızın sosyal medya hesabına mesaj attığı açıkladı.

Laleli'de korkunç kaza! Tramvay ile tur otobüsü çarpıştıLaleli'de korkunç kaza! Tramvay ile tur otobüsü çarpıştı

Annesiyle kavga etti! Kriz geçirip evi yaktıAnnesiyle kavga etti! Kriz geçirip evi yaktı

Kimse anlam veremedi! Onuncu kattan havalandırma boşluğuna düşüp öldüKimse anlam veremedi! Onuncu kattan havalandırma boşluğuna düşüp öldü

İnternet uğruna az daha ölüyordu!İnternet uğruna az daha ölüyordu!

 

25 Eylül 2020 Cuma 10:16
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Trafikte sopalarla birbirlerine giriştiler! İşte o anlar
Trafikte sopalarla birbirlerine giriştiler! İşte o anlar
Erzurum'da sosyal mesajlı iş yeri görenlerin ilgi odağı oldu!
Erzurum'da sosyal mesajlı iş yeri görenlerin ilgi odağı oldu!
Furkan Celep'in ölümünde yeni gelişme! İzmir'deki genç bir kızın intiharından etkilenmiş
Furkan Celep'in ölümünde yeni gelişme! İzmir'deki genç bir kızın intiharından etkilenmiş
Laleli'de korkunç kaza! Tramvay ile tur otobüsü çarpıştı
Laleli'de korkunç kaza! Tramvay ile tur otobüsü çarpıştı
Annesiyle kavga etti! Kriz geçirip evi yaktı
Annesiyle kavga etti! Kriz geçirip evi yaktı
Kimse anlam veremedi! Onuncu kattan havalandırma boşluğuna düşüp öldü
Kimse anlam veremedi! Onuncu kattan havalandırma boşluğuna düşüp öldü
Yüzlerce metre yükseklikte saz çalıp Neşet Ertaş türküsü söyledi!
Yüzlerce metre yükseklikte saz çalıp Neşet Ertaş türküsü söyledi!
İnternet uğruna az daha ölüyordu!
İnternet uğruna az daha ölüyordu!
İstanbul'da korkutan deprem!
İstanbul'da korkutan deprem!
Yola fırlayan inekleri gören sürücüler ne yapacağını şaşırdı!
Yola fırlayan inekleri gören sürücüler ne yapacağını şaşırdı!