Furkan Cetinkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Cetinkaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Cetinkaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Cetinkaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Cetinkaya 21 Ocak 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Çetinkaya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Cetinkaya Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HTK Sports & Media yapmaktadır. Furkan Cetinkaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bulvarspor futbol takımında oynamaktadır. Bulvarspor takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Cetinkaya'nin Bulvarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Cetinkaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Cetinkaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Cetinkaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Cetinkaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kasımpaşa U21

1 Temmuz 2019 yılında Kasımpaşa

18 Eylül 2020 yılında Tarsus İY

30 Haziran 2021 yılında Kasımpaşa

4 Eylül 2021 yılında Kızılcabölük

9 Ağu 2022 yılında Bulvarspor

Furkan Cetinkaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Cetinkaya şuan Bulvarspor takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

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