Furkan Cinkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Cinkaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Cinkaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Cinkaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Cinkaya 8 Haziran 2000 tarihinde Artvin şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Cinkaya Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Cinkaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1922 Konyaspor futbol takımında oynamaktadır. 1922 Konyaspor takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Furkan Cinkaya'nin 1922 Konyaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Cinkaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cin.11/

Furkan Cinkaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Cinkaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Cinkaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Cinkaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Ofspor

24 Eylül 2020 yılında Artvin Hopaspor

28 Temmuz 2022 yılında Efeler 09 SFK

19 Ocak 2023 yılında 1922 Konya

Furkan Cinkaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Cinkaya şuan 1922 Konyaspor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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