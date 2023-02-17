Furkan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Demir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Demir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Demir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Demir 29 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye,Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Demir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Furkan Demir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Demir'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Demir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Demir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Demir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Demir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien II

Furkan Demir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Demir şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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