Furkan Gedik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Gedik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Gedik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Gedik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Gedik 12 Temmuz 2002 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Gedik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Gedik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Gedik'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Gedik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/furkangediik18

http://www.instagram.com/furkangedik18/

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Furkan Gedik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Gedik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Furkan Gedik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Gedik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2017 yılında Kocaelispor Alt

1 Temmuz 2019 yılında Kocaeli U19

18 Aralık 2020 yılında Kocaelispor

4 Ağu 2021 yılında 68 Aksaray Bld

30 Haziran 2022 yılında Kocaelispor

12 Ağu 2022 yılında Bld Derince

Furkan Gedik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Gedik şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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